«Откачивали воду несколько часов». Спасатели сообщили о первых подтоплениях в Пермском крае

Дорога, ведущая в поселок Машзавод в Кунгуре, оказалась подтоплена талыми водами.

В субботу днем, 27 марта, жители Кунгура не смогли проехать по дороге, ведущей в поселок Машзавод. Вся она была подтоплена талыми водами. Автомобилисты вызвали на помощь спасателей.

- Сообщение на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступило в 15.10, - сообщили спасатели на своей официальной группе ВКонтакте. - По прибытию на место подтвердилось, что дорога, ведущая на Машзавод, была подтоплена талыми водами. С использованием мотопомпы спасатели откачали часть воды, чтобы свободно смог проезжать автомобильный транспорт. На базу с этого вызова бригада спасателей ГОР 1 вернулась в 21.20.

Напомним, синоптики в этом году прогнозируют более спокойную ситуацию с паводком. Зимой в Пермском крае выпало не так много снега, к тому же прошлогоднее лето и осень были сухими, поэтому запасы влаги в почве небольшие.