В МЧС по Пермскому краю сообщили о штрафах за выход на опасный весенний лед

Выход на весенний лед становится опасным и может привести к печальным последствиям.

Весеннее тепло привело к стремительному таянию льда на водоемах, однако любителей подледной рыбалки по-прежнему устремляются на реки и пруды, уходя далеко от берега, и не обращая внимания на трещины, промоины и запрещающие знаки.

Специалисты МЧС проверили берег реки Кама недалеко от «Пермь 1», базу «Кама» и «Мотовилихинский пруд».

- Мы произвели замеры толщины льда, - сообщил государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС по г. Пермь Григорий Зверев. - Толщина льда у берега составила 190 см, а в месте нахождения рыбаков значительно ниже - порядка 70 см, местами образуются промоины, трещины. Ночью держатся минусовые температуры, и лед подмерзает, днем же он стремительно тает на солнце и становится непрочным, вероятность провалиться возрастает с каждым днем, а в случае сброса воды с Камской ГЭС – выход на лед становится опасным и может привести к печальным последствиям.

За нарушение Правил охраны жизни людей на воде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

- на граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей;

- на должностных лиц - в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.