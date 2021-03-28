С 1 мая в Пермском крае начнется иммунизация населения против кори

Иммунизация против кори возобновится с 1 мая. Фото: архив "КП"

В Управлении Роспотребнадзора сообщили о начале иммунизации против кори с 1 мая.

- С целью предупреждения групповой и вспышечной заболеваемости в период с 1 мая по 31 декабря в регионе будет проходить иммунизация населения против кори, - сообщает сайт краевого Управления. – Постановление об этом подписал Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю.

Пройти вакцинацию смогут жители региона и граждане иностранных государств, не болевшие и ранее привитые в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Прививку против кори можно поставить в поликлинике по месту жительства. Вакцинация сотрудников предприятий может проводиться с привлечением прививочных бригад.

В 2020 году из-за коронавируса были прерваны кампании по иммунизации от кори и в дальнейшем это может привести к значительному росту числа заболевших. В прошедшем и текущем году случаев заражения корью в Пермском крае зарегистрировано не было.