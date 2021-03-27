За сутки коронавирус выявили у жителей 20 муниципалитетов Пермского края

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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заболел 121 человек в 20 территориях Пермского края.

Традиционно больше всего зараженных выявили в Перми - 75 человек. На втором месте Лысьвенский городской округ с 7 заболевшими. Третье место занял Чайковский, где инфекция подтвердилась у 6 прикамцев. По 4 инфицированных обнаружено в Березниках, Карагайском муниципальном округе и Чусовском городском округе. В Бардымском муниципальном округе COVID-19 диагностирован у 3 человек. По 2 жителя с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Губахе, Пермском муниципальном районе, Нытвенском, Октябрьском и Чернушинском городских округах.

В Кизеле, Куеде, Уинске, Краснокамске, Осе, Оханске, Очере и Частинском муниципальном округе - по одному заболевшему. Всего с начала пандемии и на 27 марта в Пермском крае выявлено 50 774 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях региона.

Накануне в Пермский край привезли еще 14 100 комплектов доз вакцины от COVID-19. Таким образом, всего за время вакцинации на территорию Прикамья поступило уже 90 462 комплекта «Cпутника V», привито 74 022 жителя края.