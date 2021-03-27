Следователи прокомментировали гибель 20-летней студентки из Пермского края

Погибшая девушка. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

- Видимых следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 20-летняя студентка колледжа Гузалия пропала 22 марта. В этот день она вышла из общежития по Бульвару Гагарина, 58 Б и исчезла. Все эти дни ее искали полицейские и волонтеры.

26 марта волонтеры сообщили, что Гузалию нашли погибшей. Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, тело студентки нашли в заброшенном доме в деревне Хмели Пермского района. Вероятнее всего, девушка добровольно ушла из жизни.

В социальных сетях жители села Барда, откуда родом студентка, опубликовали пост о сборе средств на организацию похорон. Знакомые погибшей рассказывают, что у Гузалии было тяжелое детство, она была сиротой и воспитывалась в приемной семье.

«Слезы текут ручьем. Очень жаль, что Гузалия покинула этот мир. Она была сильной, терпеливой и жизнерадостной. А как она шутила.... ее смех был такой заразительный, очень жаль, что все так получилось», - написала подруга погибшей.

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