Волго-Вятский банк Сбербанка показал рост ключевых показателей по итогам 2020 года

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По итогам 2020 года ключевые показатели Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк показали уверенный рост. Об этом в ходе пресс-конференции в формате Public Talk сообщил председатель территориального подразделения Сбербанка Петр Колтыпин.

Портфель привлеченных средств частных клиентов в Волго-Вятском банке Сбербанка показал рост на 7,7%, превысив 1,202 трлн руб. По корпоративным клиентам прирост составил 25% превысив 483 млрд. Кредитный портфель физических лиц Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк вырос на 13,3% - до 871,8 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 4,2% и составил 601 млрд руб.

Наиболее динамично в 2020 году росло ипотечное кредитование, которое стало драйвером роста. Так, ипотечный портфель вырос с начала 2020 года на 17,2%, по итогам года более 117 тыс. семей приобрели жилье с помощью ипотеки от Сбера. Портфель потребительского кредитования вырос более чем на 12% и составил 285 млрд. руб.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Пандемия не могла не внести свои коррективы. Наверное, нет ни одной сферы, на которой она не отразилась. И мы не стали исключением. Но нам удалось сохранить свои позиции по ключевым продуктам, и мы даже выплатили рекордные для российского рынка дивиденды».

Также Петр Колтыпин отметил рост использования клиентами дистанционных каналов, на что повлияли ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Так, например, количество потребительских кредитов, взятых онлайн, увеличилось почти на 50%. Количество жилищных кредитов, оформленных с помощью сервиса ДомКлик также выросло - более чем в 2 раза. А доля безналичных платежей достигла почти 90%.