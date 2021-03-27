Видео: в Пермском крае мужчина сидел на электропроводах пятиэтажки

Фото: скриншот видео @chihc_pyh_secret

В пятницу, 26 марта, жители Березников наблюдали весьма необычную картину - на электропроводах жилого дома по улице Юбилейная, 69, свесив ноги, сидел мужчина и что-то кричал прохожим.

Что именно говорил мужчина и почему решил присесть на электрический кабеле, неизвестно. Местные жители предположили, что незадачливый канатоходец мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вскоре на адрес приехали полицейские, сотрудники МЧС и медики. Пожарные протянули лестницу, поднялись к мужчине и спустили его на землю. Как сообщил КП источник в правоохранительных органах, мужчину увезли в психиатрическую больницу.