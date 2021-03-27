Пермяки смогу бесплатно пройти флюорографию в передвижных медкабинетах

- Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 28 марта, в парке имени Горького и сквере имени Миндовского будут работать передвижные медкабинеты, где пермяки смогут бесплатно пройти флюорографию. Как сообщают в пресс-службе Пермской станции скорой помощи, мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Ведущие специалисты Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра проведут для желающих консультации и расскажут о туберкулезе, пробе Манту, диаскинтесте и других иммунологических методах диагностики туберкулеза.

График работы передвижных флюорографов 28 марта:

- 12-00 - 13-00 — проведение флюорографии;

- 13-00 - 13-30 — описание результатов и выдача;

- 13-30 -14-30 — проведение флюорографии;

- 14-30 -15-00 — описание результатов и выдача;

-15-00 -16-00 — проведение флюорографии;

- 16-00 -16-30 — описание результатов и выдача.