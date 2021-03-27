ЛУКОЙЛ снизил цены на бензин на пермских заправках

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"Лукойл-Уралнефтепродукт" снизил цены на своих заправках. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Пермскому краю.

Напомним, в январе-марте этого года жители региона отправили в адрес УФАС множество жалоб на разные цены на заправках компании ЛУКОЙЛ. Антимонопольная служба организовала проверку и выяснила, что на четырех заправках цена за литр бензина выше на 50-90 копеек, чем по краю, еще на восьми - выше общего уровня днем и ниже общего уровня ночью.

В ЛУКОЙЛе сообщили, что проводили на ряде АЗС маркетинговое исследование на предмет эластичности спроса, в рамках которого и были установлены разные цены на бензин.

Но, по мнению антимонопольного органа, нефтяная компания могла проводить маркетинговое исследование без повышения розничных цен на бензин, а с помощью, например, социологических опросов, а также изучать изменение потребительского спроса в зависимости от времени суток, не увеличивая цены в пиковые периоды, а лишь понижая их ночью.

- Недопустимо проводить маркетинговое исследование в ущерб интересов потребителей. ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" исполнило предупреждение в полном объеме в установленный срок. Розничные цены на автомобильные бензины на АЗС компании снижены до общего уровня цен в Пермском крае, - сообщили в УФАС по Пермскому краю.