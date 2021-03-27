За сутки коронавирусом заболел 121 житель Пермского края

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае за прошедшие сутки. По данным исследований, COVID-19 заболел 121 человек: 18 проходят лечение в больницах, 103 – дома под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 46 мужчин и 75 женщин, среди заболевших 8 детей. Общее число заболевших в Пермском крае c начала пандемии и на 27 марта достигло 50 774.

Накануне в регион привезли еще 14 100 комплектов доз вакцины от COVID-19. Таким образом, всего за время вакцинации на территорию Прикамья поступило уже 90 462 комплекта «Cпутника V», привито 74 022 жителя края.