Переплатили: жителям Прикамья вернули 140 тысяч за отопление

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Жители многоквартирного дома по улице Халтурина в Александровске обратились в местную прокуратуру с заявлением о переплате за отопление. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку и выяснили, что объем тепла, потребленный жителями, значительно превысил показания счетчиков.

- Причиной этому явился выход из строя общедомового прибора учета тепловой энергии, что не было своевременно выявлено управляющей организацией и повлекло начисление жителям необоснованно завышенной платы за отопление, - сообщили в пресс-службе краевой прокураьуры.

Директорам управляющей компании ООО «УК «Алекс уют» и МУП «Теплоэнергетика» внесены представления, а жильцам дома провели перерасчет на сумму более 140 тысяч рублей.