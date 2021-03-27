Каждый может стать жертвой: пермские полицейские рассказали, как отличить мошенника от сотрудника банка

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В МВД отмечают, что случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом. Чаще всего жертвами лжебанкиров становятся пожилые или доверчивые люди. Работают злоумышленники по давно известной схеме - представляются сотрудниками безопасности банков, говорят, что существует угроза лишиться денег и убеждают снять и перевести средства на безопасный счет в другом банке.

Несмотря на то, что о звонках мошенников говорят буквально из каждого утюга, их жертвой может стать каждый. Полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия и информируют о том, как избежать обмана.

«Необходимо спокойно и взвешенно принимать решения о переводе денежных средств. Помните, что сотрудники служб безопасности банков никогда не осуществляют телефонных звонков с предложениями о переводе денежных средств на резервные или безопасные счета, не запрашивают кодов и паролей. Если по телефону просят предоставить любую информацию о банковской карте, необходимо отказаться от ведения дальнейших переговоров», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские рекомендуют рассказывать своим пожилым родственникам о том, какие способы обмана используют злодеи. Если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо как можно быстрее сообщить об этом в ополицию и составить заявление.