В Прикамье 20-летнего парня осудят за секс со школьницей

- Фото: архив "КП"

В октябре 2020 года 20-летний житель Березовского района познакомился в социальных сетях со школьницей из Александровска, которой не было 16 лет. В конце месяца, не сказав ничего родителям, она уехала к нему в гости. Родители девочки пришли в полицию и написали заявление о ее исчезновении. Полицейские нашли сбежавшую в квартире молодого человека и выяснили, что парень вступал с девочкой в половую связь.

Во время расследования правоохранители выявили недостатки в работе педагога, где учится девочка, и привлекли ее к дисциплинарной ответственности. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд. Наказания за данное преступление предусмотрены разные, от обязательных работ до лишения свободы сроком на 4 года.