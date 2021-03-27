В Пермь привезли очередную партию вакцины от коронавируса

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В Пермский край привезли еще 14 100 комплектов доз вакцины от COVID-19. В региональном Минздраве сообщили, что все дозы препарата распределены между медорганизациями региона, участвующими в иммунизации.

Таким образом, всего за время вакцинации на территорию Прикамья поступило уже 90 462 комплекта «Cпутника V», привито 74 022 жителя края. Вакцинацию проводят 53 медорганизации. Наиболее активно проходят иммунизацию жители в возрасте 60 лет и старше.

С начала эпидемии и на утро 27 марта в Пермском крае подтверждено 50 653 случая заражения COVID-19.