Погибшая девушка. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

- Найдена, погибла, соболезнования родным и близким, - написали волонетры поискового отряда имени Ирины Бухановой к посту о розыске 20-летней Гузалии.

Напомним, 20-летняя студентка колледжа Гузалия пропала 22 марта. В этот день она вышла из общежития по Бульвару Гагарина, 58 Б и исчезла. Все эти дни ее искали полицейские и волонтеры.

К сожалению, 26 марта, волонтеры сообщили, что Гузалия найдена погибшей. Что произошло с девушкой, не сообщается. По одной из версии, она совершила суицид.

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