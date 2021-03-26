«Бич сезона – медицинские маски»: пермские коммунальщики попросили не выбрасывать СИЗы в канализацию

Медицинские маски, оказывается, не так уж безобидны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В компании «Новогор-Прикамье» обратились к пермякам с просьбой – не спускать в унитазы одноразовые средства индивидуальной защиты.

- Бич этого сезона – медицинские маски, которые со сточными водами приплывают на насосные станции и, вместе с другим мусором, становятся причиной засоров на сети и сбоев в работе оборудования, - посетовали коммунальщики. - В связи с возрастающей нагрузкой на сети водоотведения специалисты компании обращают внимание, что канализацией надо пользоваться по назначению и не выбрасывать в нее твердые бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой неорганический мусор.

Как сообщили на предприятии, Центральная диспетчерская служба компании «НОВОГОР-Прикамье» на этой неделе зафиксировала увеличение объема стоков, приходящих на биологические очистные сооружения (БОС) в Гляденово, на 5-7 процентов по сравнению со среднестатистическими показателями. Хотя до весеннего паводка пока далеко.

- В этом году начало половодья прогнозируют на середину апреля, - сообщили в компании.