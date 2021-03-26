Минтербез не подтвердил информацию о минировании школ в Перми

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Днем 26 марта в дежурные службы Перми поступили анонимные сообщения о минировании учебных заведений. Людей экстренно эвакуировали, и на адреса выехали сотрудники оперативных служб.

«В 18.15 был дан отбой оперативным службам, информация не подтвердилась. В зданиях не обнаружено взрывных устройств и взрывчатых веществ. Угрозы населению нет», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту анонимных сообщений и напоминают о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Министерстве территориальной безопасности Пермского края напоминают, что в случае происшествий необходимо сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону "112".