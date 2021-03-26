В Прикамье украли миллион при строительстве детского парка

Так должен был выглядеть парк по проекту. Фото: сайт администрации Лысьвы.

Жителей Лысьвы еще в 2019 году оповестили, что в городе благоустроят детский парк на берегу городского пруда, что в нем появятся горки, качели. Все это пообещали сделать в рамках национального проекта «Благоустройства городской территории», на что выделили деньги.

В 2020 году реконструкцию продолжили. В парке пообещали обустроить набекрежную, поставить арт-скульптуру Единорог.

Подарок лысьвенским детишкам был омрачен тем, что деньги-то за стройку заплатили в полном объеме, но построили не все, что нужно было.

И теперь директора общества с ограниченной ответственностью, которое занималось благоустройством детского парка, обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

- По версии следствия, обвиняемый в 2019 году в нарушение муниципального контракта «Благоустройство общественной территории «Детский парк» г. Лысьва Пермского края», в рамках национального проекта «Благоустройства городской территории» работы по благоустройству общественной территории «Детский парк» выполнил не в полном объеме, чем причинил ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе расследования уголовного дела ущерб, причиненный бюджету Лысьвенского городского округа на указанную сумму, возмещён.

Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела переданы в суд.