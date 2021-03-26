В Минздраве Прикамья рассказали, сколько жителей региона обезопасили себя от коронавируса

Фото: сайт губернатора и краевого правительства.

В краевом правительстве сообщили, что в Пермь доставили еще 14 100 комплектов доз двухкомпонентной вакцины «Cпутник V» от коронавируса. Их уже направили в медицинские организации.

Таким образом, всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило уже более 90 тысяч комплектов «Cпутника V».

По информации краевого Минздрава, c начала массовой вакцинации 53 360 жителей края полностью завершили курс иммунизации – им ввели первый и второй компоненты вакцины. Первым компонентом «Спутник V» привиты 74 022 прикамца.

Как сообщили на сайте губернатора и правительства Пермского края, в Прикамье массовую вакцинацию жителей проводят 53 медицинские организации. Это учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь» и ООО МК «УралМед» и другие, где также вакцинируют бесплатно. Полный перечень можно посмотреть на сайте регионального Минздрава. Кроме того, в Перми и ряде территорий края вакцинацию централизованно проходят работники предприятий.

Иммунизация проводитсяпо предварительной записи через регистратуры поликлиник, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru. Привиться могут жители региона старше 18 лет, не болевшие COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющие противопоказаний. Чтобы получить электронный сертификат о вакцинации, необходимо заполнять дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.