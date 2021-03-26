В Пермском крае осудили женщину, сбившую на иномарке коляску с ребенком

Водитель машины получила условный срок. Фото: архив "КП"

В Соликамске прошел суд над 25-летней женщиной. В октябре прошлого года на автомобиле «Фольксваген Поло» на пешеходном переходе она наехала на коляску с 6-месячным ребенком. Малыш серьезно пострадал, очевидцы ДТП посадили их в машину и помчали в больницу. Виновница аварии поехала следом.

- Во время следствия выяснилось, что лобовое стекло автомобиля было грязным, в машине не работал стеклоомыватель, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Несмотря на то, что обзор стал гораздо хуже, девушка продолжила движение. - Лишь на пешеходном переходе прямо перед своим автомобилем он заметила детскую коляску, которую катила молодая женщина.

Водитель пыталась затормозить, но столкновения избежать не удалось. Девушка уехала с места ДТП и поехала следом за таксистом, который повез пострадавшего ребенка в больницу.

Суд назначил виновнице аварии 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Также она не может садиться за руль 2 года и 6 месяцев.