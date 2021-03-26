В Перми прошла русско-нигерийская свадьба

В Перми 20 марта в загсе Дзержинского района прошла необычная свадьба. Фото: Управление ЗАГС администрации города Перми.

В Перми 20 марта в загсе Дзержинского района прошла необычная свадьба. Зарегистрировать брак пришли Данилова Ксения и гражданин Нигерии - Эдорду Экссель Нехемиа. Поздравить молодых с этим замечательным днем пришло много друзей жениха. Со стороны невесты - сын невесты от первого брака и подруга невесты.

Сотрудникам загса молодожены рассказали, что знакомство было банальным, но не стали вдаваться в подробности.