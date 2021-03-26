Энергетики «ПСК» починили бесхозяйные сети и обеспечили горячей водой ведущее учебное заведение Перми

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» («ПСК») оперативно провели экстренные ремонтные работы на бесхозяйной тепловой сети, расположенной на ул. Петропавловская в Свердловском районе Перми рядом со зданием Пермского государственного хореографического училища.

Данный теплопровод не обслуживается энергокомпанией и не передан ей на баланс. Тем не менее, ремонтно-восстановительные мероприятия были выполнены по просьбе администрации города Перми. Энергетики заменили 30 метров тепловой сети горячего водоснабжения, износ которой составляет не менее 80%. Ранее силами «ПСК» на этом же участке теплопровода проводилась замена еще 70 метров бесхозной сети.

«Мы понимаем, что одно из ведущих учреждений России по подготовке хореографов должно бесперебойно обеспечиваться коммунальными ресурсами, в том числе, горячей водой. Мы решили оказать помощь образовательному учреждению. Однако полноценный ремонт и обслуживание этой теплосети можно будет только после завершения властями Перми всех юридических процедур», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Осенью 2020 года компания предоставила администрации краевого центра перечень из более 1900 участков теплосетей Перми, которым должен быть придан статус бесхозяйных, для постановки объекта на учет и передаче энергетикам на обслуживание. В настоящий момент ведется процедура приемки этих сетей в муниципальную собственность.

Всего ресурсоснабжающая организация передала в муниципалитет сведения о 116,5 км бесхозных теплосетей во всех районах Перми. От их работы зависит подача отопления и горячей воды более чем в тысячу домов города.