В Перми в логу нашли труп мужчины без одежды

В Перми был найден труп мужчины. Фото: кадр видео chp_59

Сегодня утром в Перми в логу между улицами Клары Цеткин и Мильчакова проходившая женщина увидела тело мужчины. Она вызвала полицию. Сообщается, что он был без одежды.

Очевидец снял из окна квартиры короткое видео, на котором службы эвакуации несут большой черный мешок и грузят его в спецавтомобиль. В МВД по городу Перми подтвердили информацию об обнаружении трупа.

- Материал проверки зарегистрирован 26 марта. В логу был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти, - сообщили в МВД. - По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.