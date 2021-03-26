«90-е возвращаются». В Пермском крае мужчины вломились в офис предпринимателя с оружием

Оружие, найденное у нападавших. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Березниках произошло дерзкое разбойное нападение. Двое местных жителей и пермяк с оружием в середине рабочего дня вломились в офис 45-летнего предпринимателя. Мужчину повалили на пол и связали.

Их требованием было - переоформить на одного из них документы на право базы стоимостью 40 миллионов рублей.

Планы налетчиков изменились, когда узнали, что недвижимость находится в обременении банка. Тогда они потребовали ежемесячно перечислять деньги, вырученную от сдачи помещения базы в аренду.

Затем они решили осмотреть территорию базы и в этот момент предприниматель смог сбежать от них и вызвать полицию.

- Подозреваемых задержали, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Во время обыска полицейские нашли целый арсенал оружия и боеприпасов: автомат Калашникова, два пистолета, 140 патронов различного калибра. Все это направлено на баллистическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

В МВД считают, что подозреваемые в нападении могут быть причастны к другим преступлениям. Потерпевших просят позвонить по телефону 246-87-13.