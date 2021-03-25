«Вышла из общежития и пропала». В Перми три дня разыскивают девушку

Газизова Гузалия Рафилевна, 20 лет. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой сообщил о пропавшей в Перми 22 марта девушке. Газизова Гузалия Рафилевна три дня назад днем вышла из общежития по Бульвару Гагарина 58 Б, больше ее никто не видел.

Все эти дни о судьбе Гузалии Газизовой ничего не известно, ее разыскивает полиция, волонтеры размещают информацию о ней в соцсетях.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие

Была одета: темно-синяя куртка, темная шапка, кофта с красным капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону волонтеров-поисковиков: (342) 204-49-04.