В полиции рассказали, что грозит мужчине, который бродит по подъезду в образе привидения

Криминальные чудачества бывшего сожителя потерпевшей запечатлела камера видеонаблюдения. Фото: скриншот видео @CHP_59

В полиции рассказали о том, как правоохранительные органы реагировали на заявления потерпевшей пермячки, которую бывший сожитель никак не может оставить в покое. Он ходит по подъезду в простыне, словно привидение, вышибает двери, режет проводку и выбивает окна.

- В отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступили несколько заявлений местной жительницы о том, что ее бывший сожитель совершает в отношении нее противоправные действия, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По обращениям проведены проверки, по результатам которых приняты процессуальные решения. Гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме этого, одно из обращений, в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, было направлено по подследственности в Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю.

В настоящее время в отделе полиции Мотовилихинского района продолжается проверка по еще двум заявлениям женщины, а также по заявлению ее бывшего сожителя.

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