С 1 апреля ГУФСИН по Пермскому краю разрешит длительные свидания осужденных с родственниками

Почти год в учреждениях ГУФСИН из-за коронавируса были запрещены длительные свидания. Фото: архив "КП"

С 1 апреля в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю будут возобновлены длительные свидания с осужденными.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, все родственники будут обязаны предоставить справку об отсутствии коронавируса, сделанную не ранее чем за три дня до начала свидания.

- Посетители с видимыми признаками острого респираторного заболевания или с повышенной температурой тела не будут допущены на свидание, - пояснили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. - Находиться в местах общего пользования родственники и осужденные должны будут в масках и перчатках.

Температуру и родственникам, и осужденным на длительном свидании будут измерять ежедневно. При выявлении признаков ОРВИ длительное свидание будет прекращено, а осужденный изолирован в отдельное помещение.

Предоставление длительных свиданий будет осуществляться строго по предварительной записи.