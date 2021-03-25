«Получил травмы, несовместимые с жизнью». В Пермском крае скончался машинист крана

В момент демонтажа стрелы крана работник получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: архив "КП"

24 марта при подъезде к Перми произошел несчастный случай с машинистом крана Пермского филиала крупной мостостроительной организации. ЧП случилось на строительном участке автомобильной дороги.

- При демонтаже стрелы крана работник получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщает сайт Государственной инспекции труда в Пермском крае. – Сейчас государственный инспектор труда Пермского края приступил к расследованию смертельного несчастного случая, он выясняет причины и обстоятельства произошедшего.