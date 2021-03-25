Набережную в Закамске планируют реконструировать в 2022 году

В Перми набережную реки Камы на правом берегу начнут реконструировать в 2022 год. Фото: Василий Вахрин

В Перми набережную реки Камы на правом берегу начнут реконструировать в 2022 год. Сейчас разрабатывается проект, готов он должен быть к середине лета, сообщает издание «Business Class» со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство».

Сообщается, что сумма, потраченная на благоустройства территории, станет известна после прохождения государственной экспертизы. Финансирование распределят на 2022-2024 годы.