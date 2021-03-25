Почти 4 тысячи пермяков переедут из аварийного жилья

Фото: инстаграм Алексея Дёмкина.

Семья Арины Михеевой переехала в новый дом в ноябре прошлого года. Из окна ее новой двухкомнатной квартиры виден дом, в котором она жила раньше - аварийная двухэтажка. Об этом написал в своем инстаграм мэр Алексей Дёмкин, который проинспектировал дом на улице Ольховской, 21, где были закуплены квартиры для предоставления жителям аварийных домов и детям-сиротам

- Арина рассказала, что переехала быстро, не раздумывая, особенно нравится просторная кухня, очень довольна, - отметил Алексей Дёмкин. - Ей и ее соседям муниципалитет предоставил квартиры по программе расселения людей из аварийного жилья. Заехал в гости, пообщался с новоселами.

В этом году в Перми на расселение людей из аварийного жилья будет направлено более трех миллиардов рублей.

- Городским и краевым властям удалось получить дополнительное финансирование, до этого такой объем средств из бюджетов разных уровней не выделялся. Мы планируем переселить в новое комфортабельное жильё порядка 3,7 тысяч человек, – прокомментировал Алексей Дёмкин.

Как рассказали в мэрии, действующие в Перми программы предусматривают два способа расселения. Собственникам жилых помещений предоставляется выплата, рассчитанная из рыночной стоимости их жилья. Нанимателям, занимающим муниципальные квартиры, предоставляется другое благоустроенное жилье в черте города, той же площади, что и старое. Для этих целей городские власти закупают квартиры, в том числе в строящихся домах.