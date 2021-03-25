В Перми 27 марта в школах пройдет День открытых дверей

В Перми 27 марта во всех школах пройдет День открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми 27 марта во всех школах пройдет День открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Традиционно в этот день можно будет подробнее узнать о программах учреждений, специалисты расскажут об особенностях приемной кампании этого года и о том, как подать документы в 1-й класс, педагоги ответят на вопросы родителей.

В департаменте образования администрации Перми рассказали, что День открытых дверей в этом году будет организован в очном и онлайн-форматах. Информацию о том, как получить ссылку на трансляцию можно узнать на официальном сайте школы. А также расписание начала мероприятий в различных школах будет размещено на Едином портале пермского образования 26 марта.