Райффайзенбанк назвал топ спонтанных ночных покупок

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Чаще всего в ночное время клиенты в России тратят на такси, рестораны и покупку авиабилетов – в этих категориях выше всего доля покупок ночью от общего объема операций. Также ночью клиенты чаще оплачивают туристические поездки, образование и расходы на культуру и развлечения.

По частоте ночных покупок первое место также занимает такси – на них приходит 15 % от общего количества транзакций в категории. Каждая десятая покупка в категории софт и игры также происходит ночью.

Есть целые категории, где ночной средний чек выше дневного. И один из ярких лидеров – распродажи. Здесь средний чек в ночное время постоянно оказывается выше – в среднем, ночью на товары со скидкой клиенты тратят на 44% больше, чем днем.

Также это категория товары для животных, где ночной средний чек в три раза превышает дневной, товары для дома (+98%), рестораны (+81%) и товары для детей (62%). Также ночами клиенты больше платят за медицину и страхование, а еще позволяют себе больше потратить на фастфуд.

А вот расходы на автомобиль, софт, образование и красоту ночью становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары ночью на 79% ниже, чем днем, на софт игры – на 60%, на товары для красоты – на 32%.