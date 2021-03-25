«К нам спешит весна». Синоптики рассказали о погоде в конце недели в Пермском крае

В Перми днем будет держаться плюсовая температура. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет достаточно стабильной. По предварительному прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, переход средней суточной температуры воздуха через 0°С в сторону тепла в центральных и южных районах Пермского края ожидается 25 - 26 марта, что на в среднем на 7–12 дней раньше климатической нормы. А это значит, что к нам спешит весна.

25 марта ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег, ночью и утром на дорогах гололедица, днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью –8,–3°, днем +1,+6°.

26 марта переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –4,+1°, днем +1,+6°.

В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –7,–2°, днем +1,+6°.