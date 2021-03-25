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Общество25 марта 2021 6:48

В Перми оштрафован частный детский сад

Прокуратура обнаружила нарушения
Анна Маркова
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В Перми прокуратура оштрафовала частный детский сад в Орджоникидзевском районе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми прокуратура оштрафовала частный детский сад в Орджоникидзевском районе. Проверка была организована после обращения. Она показала нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей.

Кухонная зона не оборудована вытяжкам, в медицинских книжках сотрудника столовой нет данных о вакцинации, не ведется график смены кипяченой питьевой воды.

- По результатам проверки прокурором района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено, нарушения законодательства устранены, - сообщает Прокуратура Пермского края. –Также возбуждено дело об административном правонарушении.

Предприниматель получил штраф - 3 тысячи рублей.