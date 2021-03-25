Коронавирусную инфекцию в Пермском крае выявили в 25 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 50412 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последней информации от Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки обнаружили 126 заболевших коронавирусной инфекцией. Они выявлены в 25 территориях.

Больше всего жителей с COVID-19 в Перми, их 55. На втором месте – Осинский городской округ, 8 заболевших. Третье место у Соликамского городского округа - 6 случаев.

В Березниках и в Чердынском городском округе по 5 случаев. По 4 в Губахе, Пермском муниципальном районе, Краснокамском и Чусовском городских округах.

В Кизеле, Добрянском городском округе, Карагайском и Ординском муниципальных округах по 3 заболевших.

По 2 случая в городе Чайковском, Красновишерском, Нытвенском и Оханском городских округах, а также в Бардымском, Березовском и Куединском муниципальных округах.

По одному заболевшему в городе Кунгур, Большесосновском муниципальном районе, Александровском муниципальном районе, Лысьвенском и Октябрьском городских округах.