В Перми стартует видеопроект «Дебаты. Пермь будущего»

Фото: скриншот видео паблик "Мой город - Пермь"/ВКонтакте

Сообщество ВКонтакте МОЙ ГОРОД - ПЕРМЬ запускает видеопроект «Дебаты. Пермь будущего».

Два спикера, которые заранее не знают, с кем они встретятся, в формате дебатов поделятся своим мнением по поводу улучшения городской среды.

- Представляете себе, как изменится Пермь через пять лет? А через десять? На это повлияют процессы и решения, которые происходят прямо сейчас. Поэтому мы уже готовы их обсуждать! - говорят организаторы проекта.

Первой темой, которую обсудят эксперты, станет «Пермь – город пешеходов или автомобилей?». Спикеры рассмотрят транспортную доступность, развитие пешеходных дорожек и все, что с этим связано.

Первый выпуск дебатов уже в этот четверг, 25 марта в 19:00