26 марта пройдет Public Talk с Петром Колтыпиным

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Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин сообщил в своем аккаунте в Instagram о предстоящем Public Talk.

Присоединиться к отрытому диалогу можно будет 26 марта в 12:00 (мск) в аккаунте Петра Колтыпина. Модератором встречи выступит Валерия Ланская, ведущая, актриса кино и театра.

В ходе встречи участники обсудят итоги работы Сбера в 2020 году, продукты и сервисы для клиентов, а также планы на ближайшее время.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«В этом году мы решили уйти от стандартного формата ежегодных пресс-конференций и в прямом эфире обсудить итоги и планы работы Сбера. Надеюсь, я смогу удовлетворить ваше любопытство. Поэтому – присоединяйтесь к нашему Public Talk. До встречи 26 марта».