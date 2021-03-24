В Пермском каре осудят мужчину, который убил своего знакомого табуретом

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 4 января в частном доме в деревне Сорокино Октябрьского района выпивали двое знакомых. После употребления спиртного мужчины начали ссориться. Хозяин жилища начал избивать своего собутыльника. Удары наносил табуретом и кулаками. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вскоре подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование уголовного дела закончено, материалы направлены в суд.