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Происшествия24 марта 2021 17:35

В Пермском каре осудят мужчину, который убил своего знакомого табуретом

Преступление произошло в частном доме в Октябрьском районе
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 4 января в частном доме в деревне Сорокино Октябрьского района выпивали двое знакомых. После употребления спиртного мужчины начали ссориться. Хозяин жилища начал избивать своего собутыльника. Удары наносил табуретом и кулаками. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вскоре подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование уголовного дела закончено, материалы направлены в суд.

ЧП