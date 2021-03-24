Сбербанк в Прикамье продолжает выдачу ипотеки по программе «Господдержка 2020» по льготной ставке на приобретение квартир в новостройках

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С момента запуска программы в Сбербанке в регионе было выдано порядка 8,8 млрд. рублей, благодаря чему более 4000 семей получили возможность приобрести квартиры в новостройках

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.

«Благодаря привлекательным условиям льготной ипотечной программы и удобным онлайн-сервисам Сбера, у жителей Пермского края отмечается повышенный спрос на первичном рынке ипотечного кредитования. Для удобства наших клиентов организован полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру без посещения офиса банка».

В рамках программы «Господдержка 2020» можно оформить ипотеку на покупку жилья в новостройке до 1 июля 2021 года. Подробная информация об условиях кредитования по программе, порядке оформления и имеющихся ограничениях указана на сайте DomClick.ru.