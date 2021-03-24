В Перми УФАС потребовало снизить цены на бензин на заправках ЛУКОЙЛа

Компанию ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» заподозрили в нарушении Закона о защите конкуренции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компанию ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» заподозрили в нарушении Закона о защите конкуренции. В Пермское УФАС в январе-марте этого года жители региона отправили множество жалоб на то, что на заправках разные цены на топливо.

Антимонопольная служба провела проверку и установила, что на четырех заправках цена выше, чем по краю на 50-90 копеек за литр, еще на восьми - цена днем была выше на 50-90 копеек, а ночью - ниже общего уровня на 10 копеек за литр. Такая игра с ценами по мнению УФАС незаконна.

«Компании выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на бензины до общего уровня цен на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в регионе, а также прекратить необоснованное повышение цен в пиковые часы, с 6.00 до 22.00, на восьми АЗС компании, где проводится маркетинговое исследование», - сообщили в ведомстве.

Предупреждение должно быть исполнено в десятидневный срок с момента его получения. В противном случае УФАС возбудит антимонопольное дело.