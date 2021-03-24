Пермские хирурги провели уникальную операцию женщине с раком четвертой стадии

Уникальную операцию провели в онкологической клинике командой хирургов.

В Перми хирурги провели уникальную операцию для нашего региона по удалению раковых опухолей. Уникальность ее в том, что сделана она была сразу на трех пораженных органах.

Медики рассказали об этом случае. 64-летняя жительница Лысьвы узнала о своем диагнозе после детального обследования. Интересно, что до этого никаких серьезных проблем со здоровьем женщина раньше не испытывала. Потом начались приступы болей в животе. Диагноз прозвучал страшно: «Злокачественное новообразование сигмовидной кишки 4 стадии. Метастазы в печень и левое легкое».

Практика показывала, что нужно удалить все опухоли и метастазы, которые поддаются удалению, а те, что не поддаются, уменьшить химиотерапией, а потом все равно удалить.

Было принято решение провести операцию в онкологической клинике командой хирургов. Немаловажным в этой ситуации оказалось то, что у специалистов для проведения операции были все необходимые технические возможности и новые лекарственные препараты.

Операция длилась 5 часов. Ее провели заместитель главного врача по хирургии ПКОД Михаил Денисов и заведующий торакальным отделением ГКБ №4 Андрей Нагаев. Операцию провели в несколько этапов, удалили новообразования на трех органах женщины.

Уже на следующий день после операции пациентку перевели из палаты интенсивной терапии в хирургическое отделение.

- Послеоперационный период идет без осложнений, - говорят врачи. - В дальнейшем будут проведены курсы лекарственной терапии. В конце этой недели женщину планируют выписать из стационара.