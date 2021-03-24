Райффайзенбанк: средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение

Фото: Райффайзенбанк

В феврале средняя сумма потребительского кредита, выданного в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, превысила допандемийное значение и составила 579 тыс. руб. Годом ранее этот показатель был равен 545 тыс. руб. При этом средний срок займа практически не изменился - 53 месяца.

«Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга наиболее востребована эта услуга в Новосибирске и Екатеринбурге. Треть доли от общего объема всех выдач приходится на рефинансирование», - рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.