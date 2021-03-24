Только треть пермяков занимается продажей квартиры самостоятельно

Фото: Райффайзенбанк

Только треть пермяков предпочитает заниматься продажей квартиры самостоятельно, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка. Главным образом потому, что хотят сэкономить. Однако 21% респондентов отказались от помощи специалистов, потому что продавали квартиру знакомым. И только 2% сказали, что сами занимаются сделками с недвижимостью профессионально.

Большинство же опрошенных обращается за помощью к профессионалам: 43% — к риелторам, 23% — в агентства недвижимости. 65% предпочитают такой вариант, полагая, что это избавит их от возможных ошибок во время подготовки и продажи недвижимости. 54% уверены, что сделка в таком случае будет безопасней. У 26% просто нет времени показывать квартиру потенциальным покупателям.

Интересно, что владельцы ипотечных квартир меньше, чем владельцы недвижимости без обременения, были готовы заниматься продажей самостоятельно: 27% против 34% соответственно.

Большинство респондентов (64%), которые продавали квартиру самостоятельно, сказали, что в процессе им не пришлось снижать цену на своё жилье, 21% признались, что уступили на 10%. А 12% опрошенных утверждают, стоимость квартиры даже выросла. Больше половины (55%) из тех, кто продавал жильё с помощью риелтора или агентства недвижимости, сказали также, что продали жильё за ту сумму, что назначили изначально. А вот доля тех, кому пришлось снизить стоимость на 10%, в этой категории оказалась выше и составила 39%.

84% опрошенных размещали объявление о продаже квартиры на сайтах недвижимости, 43% — на сайте агентств, 23% доверились соцсетям, а 14% — информационным доскам на районе.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы с нашей помощью как можно больше людей решали свой квартирный вопрос легко и просто. Найти подходящую квартиру и оставить заявку на ипотеку можно на «Витрине недвижимости» на raif.ru. Там представлены все доступные объекты из базы Циан, и отдельно помечены объекты, аккредитованные Райффайзенбанком. Это ускорит процесс подготовки сделки, поскольку проверка застройщика в этом случае не нужна», — рассказал Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трех тысяч жителей крупных городов России, которые продавали квартиру в течение последних пяти лет. Преимущественно это мужчины и женщины (45% и 55%, соответственно) старше 26 лет. Ежемесячный доход 44% респондентов составляет 30-60 тыс. руб.