В ДТП в Пермском крае водитель легковушки угробил свою пассажирку

В ДТП погибла женщина.

23 марта в 8.40 в Красновишерском районе по автодороге «Соликамск – Красновишерск» в сторону Красновишерска ехал автомобиль «Киа». За рулем был 46-летний водитель. По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, на 60-м км при завершении обгона в зоне действия знака «Обгон разрешен», он не справился с управлением, выехал и выехал на встречную полосу движения. Он столкнулся с автомобилем «Тойота».

Пассажирка «Киа», 39-летняя женщина, погибла на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водитель «Тойоты» госпитализирован с различными травмами.

По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.