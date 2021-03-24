«Села в машину и пропала». В Пермском крае ищут 17-летнюю девушку

17-летняя Диана пропала 12 марта.

17-летняя Диана Власова пропала 12 марта в Верещагино. Днем, после занятий в колледже она села в машину к 18-летнему Андрею Балдину и уехала с ним в неизвестном направлении.

Девушка находится под опекой, опекуны уже написали заявление в полицию, Диана находится в Федеральном розыске.

- Она убегала из дома в феврале, вернулась, теперь вот снова, - говорит опекун девушки. - Она под опекой у нас уже три года. - Говорила, что хочет свободы, вот и убежала с парнем. Последний раз нам сообщали, что видели ее в Перми в торговом центре, не исключено, что она могла уехать в соседний регион – Свердловскую область. Девочке надо учиться, она еще несовершеннолетняя, ее нужно вернуть домой. Все страницы в соцсетях она удалила.

Была одета в бежевый пуховик с мехом, темно-серую шапку, болоневые штаны, черные сапоги.

Если у вас есть информация о местонахождении Дианы Власовой, просьба позвонить по телефонам: 89800350785 или 89800350779.