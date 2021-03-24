В пермские автобусы вернут кондукторов

Фото: Виктор Михалев.

Двухмесячный эксперимент по введению бескондукторной оплаты проезда в Перми завершен. С 1 апреля в автобусы №4 и №80 и трамвай №6 вернутся кондукторы.

Напомним, с 1 февраля в Перми решили опробовать систему оплаты проезда без участия кондуктора. Пассажирам предлагалось самим оплачивать проезд с помощью стационарных валидаторов. А при необходимости пересадки – получать пересадочный талон у водителей.

Пермяки не оценили эту идею. В соцсетях горожане возмущались тем, что водители должны отвлекаться от дороги, чтобы продать билет, либо задерживаться на остановках. К тому же введение системы означало сокращение более двух тысяч кондукторов.

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, сейчас по итогам эксперимента определят, насколько целесообразно вводить бескондукторную систему на всем городском транспорте.

- Помимо технической стороны вопроса будут проанализированы экономическая и социальные стороны отказа от кондукторского штата, - сообщили в департаменте. - На сегодняшний день рассматривается возможность принимать оплату проезда как привычным способом у кондуктора, так и через стационарные валидаторы. Водители в приеме платежей и предоставлении пересадочных талонов участвовать не будут.