Сбил на глазах у родственников: в Перми осудили виновника ДТП, который скрылся с места аварии

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснокамске осудили 49-летнего водителя «Лады», который на пешеходном переходе сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Напомним, в мае 2019 года в поселке Оверята 49-летний водитель «Лада Самара» сбил на пешеходном переходе 84-леттнюю пенсионерку, которая вместе с мужем и сыном шли на автобусную остановку. Сбив женщину, водитель скрылся с места ДТП.

По записям с камер наблюдения правоохранителям удалось разыскать нарушителя. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.