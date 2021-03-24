Баскетбольный клуб «Парма» вышел в 1/4 Кубка ФИБА

Баскетболисты «Пармы» победили болгарский клуб «Рилски Спортист». Фото: БК "Парма".

Баскетболисты «Пармы» победили болгарский клуб «Рилски Спортист» в матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА, который прошел в Болгарии. Это была уверенная победа со счетом 90 : 61, обеспечив выход в1/4 финала турнира.

Четверо игроков «Пармы» набрали по 9 очков. Адас Юшкевичюс - 18, у Марекса Мейериса - 10 очков и 10 подборов.

- Мы не ожидали такой игры сегодня, - сказал главный тренер БК «Парма» Казис Максвитис. - Команда из Болгарии достойный соперник, имеющая в своем составе сильных игроков. - Во второй половине матча «Рилски» оступились. Но хочу сказать, что результат игры не демонстрирует всю силу соперника. Именно поэтому я так доволен тем, что сегодня моя команда показала отличную игру и добилась победы. Теперь будем готовиться к следующей встрече.

Пермской команде в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА предстоит встретиться с болгарским «Балканом».