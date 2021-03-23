Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 24 территориях Пермского края

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Как сообщили в Роспотребнадзоре, 23 марта в Пермском крае зафиксировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона.

Лидирует в антирейтинге Пермь, где выявлено 28 жителей с коронавирусом. На втором месте – Березники, где диагноз COVID-19 поставлен 13 пациентам. Третье место занимает Добрянка - 10 вновь заболевших.

В других территориях следующее количество вновь заболевших коронавирусом: в Краснокамске - девять, по семь - в Соликамском и Чусовском городских округах, по шесть -. в Чайковском и Оханском городском округе, по пять - в Кунгуре и Октябрьском городском округе.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 50286 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.