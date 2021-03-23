Гонки на тракторах: Россельхозбанк поддержал Всероссийские спортивные сельские игры

Фото: X Всероссийские Сельские Спортивные Игры 2021/ВКонтакте

С 16 по 20 марта 2021 года в Перми состоялись «Х Всероссийские зимние сельские спортивные игры». Состязания дояров сменялись гонками на тракторах, игрой в шахматы, бегом на лыжах. Игры проводятся с 2003 года и призваны развивать спорт в сельской местности, укреплять позиции здорового образа жизни и повышать интерес к рабочим профессиям села. Ранее сельские игры проходили в Ижевске, Кургане, Омске, Тюмени и других городах.

С 18 по 20 марта на Сельских играх при партнерстве Россельхозбанка прошла ярмарка «Сельские забавы». На ярмарке проводились конкурсы, спортивные игровые турниры для детей, звучала музыка, царила лёгкая весенняя обстановка. Фермеры края предлагали свою продукцию, аграрный университет провел мастер-классы по посадке и уходу за растениями, Россельхозбанк рассказал о подготовке к сезонно-полевым работам, возможностях системы «Свое Фермерство» и «Своё Родное», сельской ипотеке.

«Сельские игры – знаковое событие для региона в целом и для сельских жителей особенно. Россельхозбанк традиционно поддерживает региональных сельхозпроизводителей. Совместное участие в ярмарке ведет к созданию новых договоренностей и изучению друг друга в неформальной обстановке. Жители города могли приобрести натуральные продукты, интересно провести время с семьей, узнать про возможности, предоставляемые банком, для жизни на селе», - прокомментировал директор Пермского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Киселев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.